Lockdown za necijepljene: Koja pravila vrijede od danas?

Koje kazne prijete kod nepridržavanja mjera?

Sve osobe moraju prikazati 2-G u javnosti te 3-G na svom radnom mjestu. Ukoliko osobe budu uhvaćene bez dokaza, prijeti im prijava i kazna do 1.450 eura. Ako odmah priznate krivicu, prijeti vam kazna do 500 eura. Vlasnicima trgovina ili ugostiteljima koji krše 2-G pravilo prijeti kazna do 3.600 eura.