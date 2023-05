Priester beichtete Missbrauch von 13 Buben: "Ich bitte um Vergebung"

Špehar bat den Papst um Vergebung für das Zölibat und die Entlassung aus dem Klerus. Diese wurde ihm am 13. Dezember 2018 gewährt. Laut Uzinić sei der Fall danach archiviert worden. "Ich habe auch die Bezirksstaatsanwaltschaft in Rijeka über diesen Fall informiert." Die kircheninterne Untersuchung habe keine Vorfälle zwischen 1994 und 2018 zutage gefördert. Er schließe weitere Übergriffe nicht aus. "Ich habe keine Kenntnisse darüber, wie es um die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall steht".

Špehar habe nach der Entlassung aus der Geistlichenklasse mit der Erzdiözese Rijeka nicht mehr zu tun, sagte Uzinić. "Soweit wir wissen, lebt er derzeit in Italien in einem geschlossenen Benediktinerkloster in Gebet und Buße".