Papst-Berater: "Zölibat nicht automatisch schuld an Missbrauch"

Der spätere Papst Johannes Paul II. soll als Krakauer Erzbischof pädophile Priester geschützt haben. Schon als Kardinal soll Karol Józef Wojtyla Vorfälle vertuscht haben. Einen Priester schickte er nach Österreich in eine Gemeinde in Niederösterreich – mit einem Empfehlungsschreiben.

In diesem Fall geht es um den späteren Papst in seiner Rolle als Kardinal von Krakau. Die Erwartung, dass alle kirchlichen Amtsträger auf 50 Jahre zurück konsequent auf Missbrauch reagiert hätten, halte ich für nicht realistisch. Unsere Erwartungen diesbezüglich sind enttäuscht worden. Dass jemand einen gravierenden Fehler macht in so einer absolut schrecklichen Sache, ist furchtbar. Meine Bestürzung ist auch, dass man diese Fehler nicht zugibt. Johannes Paul II. ist tot und kann sich selbst nicht mehr dazu äußern. Bevor man spekuliert, sollte man die Ergebnisse der unabhängigen Historikerkommission abwarten. Wenn sich herausstellen sollte, dass er tatsächlich so gehandelt hat, dann muss man es zugeben, da braucht man dann nicht drum nicht herumreden.

Was genau lernen Kirchenvertreter, wenn sie bei Ihnen weitergebildet werden?

Es werden Themen angegangen wie: Was ist Missbrauch? Welche Formen von Missbrauch gibt es? Also sexuell, körperlich, emotional, psychisch? Was macht das mit den Betroffenen von Missbrauch? Welche Auswirkungen hat das? Wie müssen wir mit Tätern umgehen, damit sie nicht weiter missbrauchen? Es wird auch erarbeitet, welche Institutionen und welche Strukturen wir wollen. Wie sind da die Kontrollmechanismen eingebaut, damit diese nicht nur an der jeweiligen Person hängen bleiben