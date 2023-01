Die brutale Kriegsvergangenheit eines DJ entlarvt

Einst Kriegsverbrecher, heute DJ

Über 30 Jahre später scheint das Geheimnis gelüftet zu sein. Dem auf die Schliche gekommen sind drei Journalisten des US-Musikmagazins Rolling Stone. "Auch dreißig Jahre nachdem ein Todesschwadron Zivilisten in Bosnien massakriert hat, musste sich keiner der berüchtigten 'Arkans Tiger' wegen ihrer angeblichen Beteiligung an diesen Verbrechen vor Gericht verantworten. Dabei hat in den letzten Jahrzehnten einer von ihnen Trance-Platten auf europäischen Festivals und Clubs aufgelegt", ist in dem Artikel der drei Investigativjournalisten zu lesen.

Ihre Recherche ergab nämlich, dass der Soldat auf dem Foto Srđan Golubović heißt und heute ein DJ ist. Die Liebhaber der elektronischen Musik kennen ihn unter dem Künstlernamen DJ Max. Golubović legt demnach seit den 1990er Jahren als DJ in der Belgrader Untergrundszene auf, war Teil des Trance-DJ-Kollektivs Xperiment und gründete sein eigenes Plattenlabel Ultra Groove Records.

DJ Max tritt heute in ganz Serbien auf - auch auf großen Bühnen. So gastierte er 2016 auch beim großen Festival EXIT in der Nähe von Novi Sad. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das ihn bei seinem Auftritt in einem Belgrader Club am Silvesterabend zeigt.