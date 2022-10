EU-Druck auf Belgrad: Serbien könnte Visafreiheit verlieren

Auf einem Höchststand

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte hat heuer das erste Mal seit 2016 wieder einen Höchststand erreicht: Rund 228.000 Menschen sind von Jänner bis Ende September auf irregulären Wegen in der EU angekommen - um 70 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021, teilt die EU-Grenzschutzagentur Frontex mit.

Besonders viele kamen dabei über die Balkanroute: Allein im September waren es 19.160 Personen, und damit doppelt so viele wie im Jahr davor. Einer der Gründe, warum die Zahlen so stark stiegen, liegt in der Visa-Politik Serbiens: Inder, Tunesier und Bewohner vieler afrikanischer Staaten können problemlos in Serbien einreisen, ein Visum brauchen sie dafür nicht. Von dort aus machen sich die meisten Migranten auf illegalen Wegen weiter auf in die EU.

Österreich bekam dies heuer deutlich zu spüren: 70.000 Asylanträge wurden heuer schon gestellt. Erstmals waren Inder dabei - ihre Chancen, hier Asyl zu bekommen, liegen bei null.

"Es ist notwendig, dass Serbien seine Visa-Politik ändert", forderte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Luxemburg erneut. Auch Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) schloss sich dieser Forderung an, ebenso wie die große Mehrheit der EU-Staaten.