Wenn sich der eigene Präsident wie ein Verwandter anfühlt

Es fühlte sich an, wie eine Privataudienz. Nur meine Frau, ich, unsere beiden Söhne und er - er allerdings ein paar Meter unter unseren Füßen. Den in die Tage gekommene Sicherheitsmann zählen wir nicht, er blieb in seinem Kämmerlein nebenan völlig unscheinbar, als wolle er dieses erstmalige Treffen ja nicht stören. Als würde er zwei trauernden Enkelkindern die nötige Ruhe geben, damit sie sich würdig von ihrem Opa verabschieden können.

Unser Besuch im "Haus der Blumen" in Belgrad, Josip Broz Titos ewiger Ruhestätte, fühlte sich auch tatsächlich so an, als würde man den längst fälligen Abschied von einem nahen Verwandten nehmen. "Es ist so, als würde sich hier der Kreis schließen", versuchte meine Frau nach dem Besuch des Mausoleums das komische Gefühl im Bauch zu definieren.

Obwohl sie fünf, ich nur einen Monat nach Titos Tod auf die Welt kamen, wuchsen wir so auf, als wäre er noch unter den Lebenden. Und nicht nur das: Als wäre er immer noch der unangefochtene, auf Lebenszeit gewählte Präsident des Landes, in dem wir auf die Welt kamen und dessen blutiges Ende wir als Kinder erleben mussten.

➤ Mehr lesen: Warum Tito auch 41 Jahre nach seinem Tod die Geister spaltet