Wenn man sich an österreichischen Heiligtümern vergreift

Letzte Woche habe ich mich unbeliebt gemacht. Zumindest bei unseren Lesern, die im Westen Österreichs daheim sind. Ich schrieb nämlich das "Contra" in unserer Debatte zum Thema "Soll man Kindern noch Skifahren beibringen?"

Ich wusste im Vorhinein, dass ich mich da auf dünnes Eis begebe. Denn jedes Land hat seine Heiligtümer, die man nicht einfach so infrage stellt. Vor allem Dingen dann, wenn man kein "Autochtoner" in diesem Land ist und gewisse Traditionen nicht lebt. So wie das Skifahren etwa.