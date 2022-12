"Er ist Österreicher... aber wirklich sehr nett"

Die Erste wären wohl Vorurteile. Wie es zu häufe gewisse Stereotype und Klischee zu Migranten gibt, existieren diese genauso von der anderen Seite für Menschen in Österreich. Während etwa Südländer:innen oft den Ruf genießen, laut und temperamentvoll zu sein, wird in migrantischen Communitys über Österreicherinnen gern mal gesagt, dass diese kalt, unfreundlich und egozentrisch seien. Und wenn dann mal einer nicht in dieses Klischee passt, könnte es vermeintlich Sinn machen, dass man einen Satz wie "Österreicher, aber wirklich sehr nett" sagt.