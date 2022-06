In dieser kroatischen Firma verdient man 103.485 Euro - im Monat

Sie träumen von einem Job am Meer? Einem Job, mit dem Sie innerhalb kürzester Zeit ausgesorgt haben? Dann sollten Sie sich bei diesem Unternehmen bewerben: Golar viking management. Laut der kroatischen Finanzagentur FINA beträgt das monatliche Durchschnittsgehalt in dieser in Split ansässigen Firma 778.670 Kuna, also umgerechnet 103.485 Euro. Und das Netto!

Wo ist der Haken an der Geschichte? Abgesehen von der Tatsache, dass Golar viking nur zwei Angestellte zählt, hat es den Anschein, als gäbe es keinen. Das Unternehmen ist halt in einem Bereich tätig, in dem große Summen im Spiel sind. Seine Haupttätigkeit ist nämlich die Betriebsführung und Wartung des schwimmenden LNG-Terminals (LNG ist eine Abkürzung für "liquefied natural gas" - Flüssiggas, Anm.) auf der Insel Krk.

Dass Kroatien die Landkarte des LNG-Hubs betrat, ist der norwegischen Firma "Golar Power" zu verdanken. Diese baute in Schanghai einen LNG-Tanker zu einem LNG-Terminalschiff, wo verflüssigtes Erdgas umgeladen und nach der Umwandlung vom verflüssigten in den gasförmigen Zustand in die Hauptgasleitungen gelangt, um und lieferte es nach Kroatien. Der Wert der Arbeiten betrug rund 160 Millionen Euro. Allein 2021 erwirtschaftete Golar viking management 85,3 Millionen kroatische Kuna (11,34 Mio. Euro), was eine Steigerung von 5.303 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.