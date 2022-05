Her Majesty Ćevapi: Nennt sie, um Gottes Willen, nicht Cevapcici!

3. DAS ORIGINAL GIBT'S NUR IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA!

Letztens sagte ein Bekannter, ein gebürtiger Wiener, zu mir: "Das Erste, was ich tue, wenn ich in Kroatien angekommen bin, ist am Strand Cevapcici zu essen". Unsere Bekanntschaft hinderte mich daran, ihm die Leviten zu lesen. Denn bei allem Respekt für die Kroaten und ihre schöne Küste, aber: In Kroatien - und vor allem am Strand - kann man bloß die blasse bzw. die westliche Ćevapi-Variante mit Pommes (auch ein absolutes No-Go in Bosnien) und Ajvar bekommen. In Serbien, ist hingegen die Variante mit dem landesspezifischen Aufstrich Kajmak (abgeschöpfter Rahm von aufgekochter Frischmilch) beliebt. Schön und gut und womöglich lecker, aber nicht das Original.

Das wissen die Kroaten und Serben, weshalb sie von den bosnischen Ćevapi träumen. Erst kürzlich erzählte mir ein Freund, er habe für ein humanitäres Konzert in unserer bosnischen Heimatstadt eine kroatische Band gewinnen wollen. Also fragte er die Musiker nach ihrer Gage. Die Antwort lautete: Wir spielen gratis, wenn du uns mit Ćevapi versorgst. Ähnliches kenne ich aus dem persönlichen Umfeld: Meine kroatische Familie ernährt sich während ihres Besuchs ausschließlich mit Ćevapi. Und kehrt in der Regel mit ein paar Kilo mehr am Buckel heim.

Letzte Woche verriet mir mein aus der Steiermark stammender Interviewpartner, dass ihn der leckere Duft der Ćevapi bei seinem letzten Sarajevo-Besuch beinahe verführt hätte. Zum ersten Mal seit langem habe der Mann, der sich seit 20 Jahren vegetarisch ernährt, plötzlich Gusto auf Fleisch gehabt. Der verführerische Geruch kam nicht von Buchweizen-Cevapcici.