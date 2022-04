Wie Gucci den Albtraum jedes jugoslawischen Kindes um 400 Euro verkauft

Geborgenheit vs. Blasen

Tief in kollektiver Erinnerung verankert sind die vollen Strände an der ex-jugoslawischen (heute kroatischen) Riviera, der kokosartige Geruch der Sonnencreme, der süße Duft der Wassermelone - und das Glitzern dieser Sandalen in der prallen mediterranen Sohne. Damit verbinden die einen heute Geborgenheit und Sicherheit, denn die feste Sohle bot einen guten Schutz vor Seeigeln, die im seichten Meer der doch vorwiegend felsigen und steinigen kroatischen Küste zahlreich vertreten sind. Die anderen, sie werden in deutlicher Überzahl sein, assoziieren diese Gummidinger mit Blasen an Zehen und Fersen, boten sie doch alles andere als Tragekomfort. Die Eltern pochten jedenfalls darauf, dass die Kinder sie stets aufhaben, um a) eventuelle Verletzungen vorzubeugen (womit auch der eigene Urlaubsfriede gesichert war) und b) die Verwechslungsgefahr mit hunderten anderen Kindern am Strand zu mindern.

Der Preis der Sandalen, die keinen Namen hatten, denn alle wussten, was mit gumene sandale (Gummisandalen) gemeint ist, dürfte heute den wenigsten (Eltern) bekannt sein. Zum einen gibt es ja den jugoslawischen Dinar gar nicht mehr. Zum anderen erlebte diese Währung so viele Devalvationen, die ein Umrechnen unmöglich machen. Ein aus der Steiermark stammender Kollege, bei dem es beim Anblick der Sandalen sofort Klick machte, erinnert sich, dass ihm seine Eltern zu Beginn jedes Kroatien-Urlaubs diese Sandalen kauften. Der Preis war für österreichische Verhältnisse mickrig. Dafür hielten die Schuhe zwei Wochen, also genau einen Urlaub lang.