Wie Jugoslawien in drei Monaten eine Epidemie wegimpfte

Erstes Opfer

Derweil entwickelte in Hotis Heimatgemeinde auch ein gewisser Latif Mumdžić dieselben Symptome. Es ist nicht bekannt, ob der 30-jährige Lehrer, der gerade in einer Schule in Đakovica angeheuert hatte, Kontakt zu Hoti hatte. Man geht davon aus, dass Mumdžić von Freunden oder Verwandten Hotis angesteckt wurde oder aber diesem zufällig im Vorbeigehen auf der Straße streifte.



Als Mumdžić am 5. März das örtliche Krankenhaus aufsuchte, versuchten die Ärzte, sein Fieber mit Penicillin zu behandeln. Erfolglos. Da sich sein Zustand nicht verbesserte, brachte ihn sein Bruder wenige Tage später in ein Krankenhaus in das 150 Kilometer entfernte Čačak in Serbien. Dort konnten ihm die Ärzte aber auch nicht helfen, also wurde er ins Allgemeine Krankenhaus in Belgrad gebracht. Am 9. März diente Mumdžić Medizinstudenten und Mitarbeitern als Beispiel für eine atypische Reaktion auf Penicillin. Dies klang als eine plausible Erklärung für seinen Zustand.