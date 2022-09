Staatschefs der Westbalkan-Länder werfen EU Heuchelei vor

"Die Menschen in Serbien können diese Heuchelei nicht akzeptieren"

Der serbische Präsident Aleksandar Vućić bezeichnete die Atmosphäre bei dem Treffen trotz vieler Unterschiede und einer schwierigeren Situation besser als im vergangenen Jahr. Vor Journalisten sprach er davon, dass die serbische Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit gegen den EU-Beitritt sei. Er nannte Kosovo als einen der Hauptgründe für eine solche Stimmung, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Derzeit würden alle "den Mund von der territorialen Integrität der Ukraine voll nehmen", während die territoriale Integrität Serbiens "überfahren" worden sei. "Die Menschen in Serbien können diese Heuchelei nicht akzeptieren", sagte Vućić und fügte hinzu, dass hoffentlich die Menschen in der Zukunft in der Lage sein werden, das Interesse des Landes zu erkennen und es von Emotionen zu trennen.

Kritisch an die Adresse der EU zeigte sich auch Milanović. Ein Teil der EU-Länder sei dem EU-Kandidatenstatus für Bosnien und der Visaliberalisierung nicht zugeneigt und könnte dies obstruieren, meinte er. Der EU-Gipfel im Juni, bei dem der Ukraine und Moldau der Beitrittsstatus verliehen wurde, nicht aber auch Bosnien-Herzegowina, ist laut Milanović "ein guter Indikator" für die Position der EU. Er zeigte sich empört darüber, dass Bosnien damals leer ausging.

Keine Abwesenden

An dem Gipfeltreffen in Brdo nahmen die Staatschefs aller Westbalkanländer teil: Neben Vučić auch Stevo Pendarovski (Nordmazedonien), Milo Djukanović (Montenegro), Bajram Begaj (Albanien), Vjosa Osmani-Sadriu (Kosovo) sowie alle drei Vertreter der Präsidentschaft von Bosnien-Herzegowina (Šefik Džaferović, Željko Komšić und Milorad Dodik).

Slowenien und Kroatien haben die regionale Initiative im Jahr 2010 gegründet, um die Staaten des Westbalkans bei ihrer EU-Annäherung zu unterstützen. Seit 2013 gibt es jährliche informelle Treffen auf der Ebene der Staatspräsidenten. Für den slowenischen Gastgeber, dessen Amtszeit im Dezember endet, war es das letzte Gipfeltreffen.