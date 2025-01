Fliegende Autos sollen 2027 in Serbien Wirklichkeit werden

Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sprach Vučić von dem Plan, in seinem Land demnächst fliegende Autos zum Einsatz kommen zu lassen. Als Ziel habe man sich das Jahr 2027 gesetzt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Das serbische Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass Serbien auf der von ihm veranstalteten internationalen Fachausstellung Expo 2027 zeigen wolle, dass es das "sich am schnellsten modernisierende und am schnellsten wachsende Land Europas" sei.

Vučić: "Trump beobachtet die Dinge rational und logisch"

Der Serbe nahm auch Stellung zu Donald Trumps Amtsübernahme in den USA. Aus seiner Sicht würden drei Dinge Trumps Mandat prägen: der Kampf gegen den "tiefen Staat" in den USA, um so viel Geld wie möglich für seine Projekte einzusparen, Reduzierung das Handelsdefizit mit Kanada, der Europäischen Union und China und die Bemühungen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden.

"Trump hat verstanden, dass Energie in den nächsten 20 Jahren der Schlüssel für die Welt sein wird und dass sie viele Herausforderungen mit sich bringen wird. Energieversorgung, Nahrung und sogar Wasser werden in den kommenden Jahrzehnten Schlüsselthemen sein. Für uns in Europa wird es äußerst schwierig werden, mit USA und China Schritt zu halten", stellte Vučić fest und fügte hinzu, dass Trump "die Dinge rational und logisch beobachte" und sich zurecht frage, warum er die EU militärisch schützen würde, während sie im Handel mit den USA so viel Profit mache.