AirCar 1: Das fliegende Auto auf Testflug

Mit einer Straßenzulassung für das AirCar wird es jedoch noch etwas dauern. Steve Wright, Experte für Avionik an der University of the West of England lobt zwar das Design, sieht aber Schwierigkeiten in Sicherheitsfragen und der Unfallanfälligkeit – auf der Straße und in der Luft.

Laut Firmensprecher Adam Hartley arbeitet Klein Vision jedoch mit Hochdruck daran, dass AirCar massentauglich zu machen. Für den Familienurlaub ist es als Zweisitzer jedenfalls noch nicht geeignet, trotzdem soll es später für jeden mit einem Führerschein und einem Standard-Flugschein steuerbar sein.