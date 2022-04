Erdoğan: "Die Situation in europäischen Ländern ist schlimmer als bei uns"

Denn sieht man sich die aktuelle Lage in der Türkei an, so kriegt man einige Zweifel an dieser Aussage. Seit Monaten kämpft die Türkei mit einer Rekordinflation. Zuletzt lag diese bei über 60 Prozent - manche Quellen schätzen sie sogar noch höher ein. Das schlägt sich vor allem bei den Lebensmittel- und Energiepreisen nieder.

Der Unmut in der Bevölkerung darüber ist groß. Immer wieder kommt es zu Protesten.