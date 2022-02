Was ein deutsches Start-up mit Prosteten in der Türkei zu tun hat

Aufgeben kommt für die Protestierenden nicht in Frage. „Das ist ein Wendepunkt. Ein Aufstand der Arbeiterklasse“, so Zorbay. Doch vor allem der Essens-Riese Yemeksepeti zeigt sich laut Gewerkschaft wenig kooperationsbereit. Bisher habe es weder Gespräche, noch Zugeständnisse gegeben. Für das Unternehmen dürfte es sich aber auch um weitaus mehr handeln. Denn Yemeksepeti gehört zu Delivery Hero, 2015 wurde es von dem deutschen Start-up aufgekauft. In Österreich ist Delivery Hero als Mjam aktiv – und auch hierzulande immer wieder mit schlechten Arbeitsbedingungen für Lieferanten in den Schlagzeilen.