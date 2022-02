Aktie von Delivery Hero um mehr als 30 Prozent eingebrochen

Delivery Hero wächst, weil sich Menschen in der Corona-Krise daran gewöhnt haben, ihre Mahlzeiten online zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Allerdings will Delivery Hero seine Kunden nicht nur mit Restaurantessen versorgen, sondern auch mit Lebensmitteln und anderen Supermarktartikeln. Deswegen betreibt Delivery Hero weltweit mehr als 1000 Lager, muss sich hier allerdings auch gegen gut finanzierte Startups wie Getir, Flink und Gorillas zur Wehr setzen. Um einen Fuß in diesem Markt zu haben, hat sich Delivery Hero im vergangenen Jahr an Gorillas beteiligt.

Finanzchef Emmanuel Thomassin erwartet, dass die Konsolidierungswelle in der Branche anhält. Die Investitionen in das Lagernetz, Lieferfahrer sowie in neue Märkte und Übernahmen wie jüngst die des spanischen Wettbewerbers Glovo halten Delivery Hero seit Jahren in der Verlustzone fest. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hat sich das in Berlin ansässige Unternehmen angesichts der scharfen Konkurrenz durch Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com, Wolt und Uber Eats schnell wieder aus Deutschland zurückgezogen und will außerdem das Japan-Geschäft verkaufen. In Berlin werde nur ein Forschungszentrum bleiben, um Innovationen zu testen, sagte Firmenchef Niklas Östberg.

Das Unternehmen sei auf dem besten Weg, 2022 ein positives bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) für das Plattformgeschäft - also die Essenslieferungen - zu erzielen, erklärte Delivery Hero. Wie das geht, hat Uber Eats im vierten Quartal bereits vorgemacht. In einem Reuters-Interview im Januar hatte Östberg eine Kehrtwende für den Gesamtkonzern angekündigt: „Wir wollen 2023 in einer Position sein, um die Gewinnschwelle auf Konzernebene knacken zu können.“ 2022 soll sich zunächst die am Bruttowarenwert gemessene Ebitda-Marge auf minus 1,0 bis 1,2 Prozent verbessern. Bis 2030 soll sie dann bei fünf bis acht Prozent liegen.