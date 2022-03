Vermittler oder Egoist: Erdoğan und der Ukraine-Krieg

Es sind zwei Männer in der selben Position, in zwei Ländern, die sich einst als Brudervölker verstanden. Doch seit dem Einmarsch der Kreml-Truppen stehen sich Dmitro Kuleba, Außenminister der Ukraine, und Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, in einem blutigen Krieg gegenüber. Am Donnerstag sollen sie sich zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskrieges persönlich treffen. Mit dabei der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Das Treffen findet in Antalya statt.

Warum gerade in der Türkei? Dafür muss man ein wenig ausholen.