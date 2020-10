Berg-Karabach: Einigung auf Entspannungsschritte

Im blutigen Konflikt um Berg-Karabach im Südkaukasus haben sich Armenien und Aserbaidschan nach Angaben von Vermittlern auf eine Reihe von Schritten zur Deeskalation geeinigt. Es soll keine gezielten Angriffe mehr auf die Bevölkerung und auf zivile Objekte geben. Darauf verständigten sich die Außenminister beider Länder am Freitagabend nach stundenlangen Verhandlungen in Genf in der Schweiz. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit.

Bei den Gefechten kamen zuletzt etwa 130 Zivilisten ums Leben. Zudem sollen die Leichen getöteter Soldaten geborgen und ausgetauscht werden. Dafür solle etwa das Internationale Rote Kreuz Sicherheitsgarantien bekommen. Außerdem sollen beide Seiten innerhalb einer Woche eine Liste der inhaftierten Kriegsgefangenen vorlegen, "um den Zugang und den eventuellen Austausch zu ermöglichen", wie es in der Mitteilung weiter hieß. Die Leichen gefallener Soldaten sollten an ihre jeweiligen Länder übergeben werden. Zudem seien die beiden Länder übereingekommen, sich über mögliche Mechanismen für eine Überwachung eines Waffenstillstandes zu verständigen.