USA vs. Russland: Erdogan hält Putin die Treue

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach scharfen Äußerungen von US-Präsident Joe Biden auf die Seite Russlands geschlagen. Biden hatte in dieser Woche in einem Interview die Frage, ob Kremlchef Wladimir Putin ein „Killer“ sei, bejaht und damit breites Entsetzen in Russland ausgelöst - im Ausland aber auch teils Zuspruch erhalten.

„In der Tat sind die Aussagen von Herrn Biden über Putin Aussagen, die sich für ein Staatsoberhaupt nicht schicken“, sagte Erdogan am Freitag. Die Äußerungen seien „nicht akzeptabel und schwer zu verdauen“. „Meiner Meinung nach hat Herr Putin wirklich sehr, sehr klug und sehr elegant gekontert und damit das nötige getan.“