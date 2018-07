Zoo in Ägypten: Esel angemalt und als Zebra angepriesen?

Auf Anfrage des ägyptischen Radiosenders Nogoum FM sagte der Leiter des Zoos, Mohamed Sultan, dass es sich bei den Tieren um echte Zebras handle. Er wies den Vorwurf, man hätte Esel angemalt und diese als exotische Vertreter der Pferdegattung angepriesen, zurück.

Aufblasbare Pinguine

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tierpark der Täuschung bezichtigt wird. Besucher, die in einem neuen Zoo im Süden Chinas exotische Tiere bestaunen wollten, erlebten vergangenes Jahr eine herbe Enttäuschung. Der Tierpark im südchinesischen Yulin in der Provinz Guangxi warb vor der Eröffnung damit, seltene Tierarten und interessantes Material über die Tierwelt zu präsentieren. Was die Gäste tatsächlich vorfanden: Eine Handvoll Hähne, Gänse, eine Schildkröte in einer gläsernen Spendenbox – und aufblasbare Pinguine (mehr dazu hier).

2013 warb ein Zoo in Henan mit einem afrikanischen Löwen – dieser entpuppte sich schlussendlich allerdings als Tibetdogge. 2016 suchte der Jinhua Zoo via Social Media einen Namen für einen dort lebenden Baby-Gorilla. Irgendwann stellte sich jedoch heraus, dass es nie einen neugeborenen Gorilla in dem Tierpark gegeben hatte.