Theorie am Prüfstand: Kühlen Streifen das Zebra?

Die schwarz-weiße Fellzeichnung ist für Zebras charakteristisch. Welche Funktion die hellen Fellstreifen erfüllen, wird in Fachkreisen seit geraumer Zeit diskutiert. Eine der diversen Vermutungen – jene, dass die weißen Stellen einen kühlenden Effekt auf das Tier haben – wurde nun von Forschern der schwedischen Universität Lund widerlegt.

Der Kühlungstheorie liegt die Annahme zugrunde, dass sich die schwarzen Fellpartien im Sonnenlicht stärker aufheizen als die weißen. Treffen die Luftmassen über den schwarzen Stellen auf jene über den weißen Streifen, bilden sich Wirbel, die wie Ventilatoren den Körper des Tieres kühlen.

Fässer-Test

Um diese These zu testen, füllten die Wissenschafter rund um die schwedische Biologin Susanne Åkesson Metallfässer mit Wasser und überzogen sie mit Tierhautnachbildungen in verschiedenen Farben und Musterungen – nämlich Schwarz-weiß gestreift, Schwarz, Weiß, Braun und Grau. Dann wurden die Behälter in der Sonne platziert und Wassertemperaturmessungen durchgeführt.

Wenig überraschend heizte sich das Wasser in den schwarzen Kesseln am stärksten auf, während die weißen Fässer vergleichsweise kühl blieben. Die Wassermassen in den gestreiften und grauen Behältnissen waren ähnlich heiß, allerdings war das Wasser darin nicht kühler. "Die Streifen haben die Temperatur nicht gesenkt. Es stellte sich also heraus, dass die Streifen die Zebras nicht kühlen", so Susanne Åkesson, die ihre Erkenntnisse zusammen mit ihrem Team im Fachblatt Scientific Reports veröffentlicht hat.