Türkei: Café führt Kunden Löwen hinter Glas vor

Wie der Independent berichtet, handelt es sich bei dem Lokal um das Kaffeehaus Mevzoo in Istanbul, das dem Bericht zufolge auch andere Tiere in einer Rehabilitationsstation im Untergeschoß hält.

Oytun Okan Senel, Vorsitzender des Verbandes türkischer Veterinärmediziner, twitterte in Anspielung an die Bilder und Videos aufgebracht: "Mitten in Istanbul, was für eine Schmach! Tiermisshandlung in einer Rehabilitationsstation, die sich als Shisha-Café ausgibt."