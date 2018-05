Weltmenstruationstag: Raus aus der blutigen Tabuzone

Unwichtig, uncool, peinlich: So sieht der Großteil der österreichischen Jugendlichen die Regelblutung. Das hat eine repräsentative Befragung des Informationsportals Erdbeerwoche gezeigt. Was sich hierzulande und in anderen Teilen der westlichen Welt durch Unwissen und einen stark schambesetzten Umgang äußert, ist für Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern ein lebensgefährliches Problem.

Die Umstände zu beleuchten, unter denen Frauen weltweit menstruieren, ist eines der Anliegen des Weltmenstruationstages am 28. Mai. "Ziel ist, über Mädchen und Frauen aufzuklären, die sich Binden nicht leisten können und deshalb während ihrer Regel nicht zur Schule oder in die Arbeit gehen können. Oder über Frauen, die aufgrund veralteter Traditionen während ihrer Menstruation in Hütten verbannt werden, weil sie als schmutzig und unrein gelten", erklärt Leanka Sayer von Ruby Cup, einem Start-up für Menstruationstassen, das sich für Frauen in Entwicklungsländern und ihren Zugang zu Hygieneartikeln einsetzt.