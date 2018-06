Das Image-Problem der Periode

Zumindest bei Letzterem hat sich in den vergangenen Jahren etwas bewegt. In Kanada und einigen US-Staaten wurde die Steuer auf Binden und Tampons abgeschafft, in Frankreich und England deutlich reduziert. Für Kleen schon lange überfällig, immerhin würden Frauen diese Produkte nicht aus einem "Luxusgedanken heraus" kaufen.

Die Debatte über die sogenannte Tampon-Steuer hat vergangenes Jahr auch Österreich erreicht, wo es auf diese Produkte eine Mehrwertsteuer von 20 Prozent gibt. Eine Online-Petition der Plattform aufstehn, die deren Senkung fordert, wurde seit März von über 8000 Menschen unterzeichnet (kurier.at berichtete).

Doch am Thema Menstruation hängt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht, weiß Kleen. "In vielen Ländern werden Frauen aus der Gesellschaft ausgeschlossen, wenn sie ihre Menstruation haben. Sie werden in Hütten gesperrt, in denen immer wieder Mädchen sterben, oder sie können nicht zur Schule gehen, weil sie keine Hygieneprodukte und Toiletten zur Verfügung haben." Die Konsequenz sei ein Bildungsrückstand bei Mädchen und ein schlechterer Start ins Leben.