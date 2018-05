Südasien: Viele Mädchen gehen während der Regel nicht zur Schule

In Südasien geht mehr als ein Drittel der Mädchen während der Regelblutung nicht in die Schule - wegen fehlender Toiletten und verbreiteter Tabus. Das geht aus einem am Dienstag anlässlich des Weltmenstruationstags am 28. Mai veröffentlichten Bericht hervor.

Tabuisiert und stigmatisiert

In der Studie der britischen Hilfsorganisation WaterAid und des UN-Kinderhilfswerks Unicef heißt es außerdem, dass viele Mädchen in der Region ihre erste Menstruation bekommen, ohne etwas darüber zu wissen. In vielen Schulen mangelt es dem Bericht zufolge an Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen.