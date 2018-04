Video zeigt: Warum Mütter morgens müde sind

"Die Elternschaft hört nicht auf, wenn die Sonne untergeht", schreibt Darnell auf Instagram. Anderen Müttern und Vätern, die sich in intensiven Nächten einsam fühlen, rät sie: "Lasst uns in diesen Momenten an all die anderen Eltern denken, die mit ihren Babys wach sind (...) anstatt uns einsam und isoliert zu fühlen. Wir können uns alle verbunden fühlen."

Und abschließend schreibt sie: "Das Baby, das du heute Nacht in den Schlaf wiegst, hat vielleicht einmal die Möglichkeit, in die Sterne zu schauen, während sie ihr eigenes Baby im Arm hält. In diesem Moment wird sie an dich denken – und dich schätzen."