Mütter, die nicht stillen: Spital spricht von "künstlicher" Ernährung

Wenn die Muttermilch nach der Geburt nicht einschießt, bereitet das Müttern oft Sorgen. Denn die verbreitete Expertenmeinung, dass Muttermilch das Beste für den Nachwuchs ist und Säuglinge nur durch Stillen optimal versorgt werden können, setzt Mamas unter Druck. Nicht selten münden die gegen sich selbst gerichteten Vorwürfe, das Gefühl der Unzulänglichkeit, Versagensängste und Verzweiflung in eine Wochenbettdepression.

Dementsprechend unpassend empfinden britische Mütter die Wortwahl einer Stiftung des Nationalen Gesundheitsdienstes in Großbritannien, die insgesamt drei Krankenhäuser im Land betreibt. In einem Brief hält die Stiftung fest, dass man Müttern, die sich gegen das Stillen entscheiden, keine Säuglingsmilchnahrung mehr zur Verfügung stellen wird. Das berichtet die BBC.

Kind "künstlich" ernähren

Unter dem Titel "Was muss ich mitbringen, wenn ich mein Kind künstlich ernähren möchte?" informiert die Stiftung werdende Mütter, das ab dem 1. Mai keine Ersatzprodukte im Krankenhaus mehr zu Verfügung stehen werden. Mütter, die nicht stillen, müssten sich daher selbst mit entsprechenden Produkten versorgen. Sollte die Gabe von Säuglingsnahrung aus medizinischen Gründen notwendig sein, würde man dies mit der Mutter besprechen und die Milch bereitstellen, "wenn es notwendig ist".