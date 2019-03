Mann beteiligt sich nicht an Verhütung, weil er nicht "für Sex bezahlen" will

Dass es für Männer nach wie vor nicht selbstverständlich ist, sich in einer Beziehung an den Kosten für Verhütung zu beteiligen, zeigt eine aktuelle Diskussion auf Twitter.

Mann will nicht "für Sex bezahlen"

Vergangene Woche berichtete eine Userin dort, dass sich der Partner einer ihrer Freundinnen geweigert hatte, bei der Spirale mitzuzahlen. Als Rechtfertigung gab der Mann offenbar an, nicht für "Sex bezahlen" zu wollen. Auch, dass im Falle einer Trennung ein anderer Mann von der von ihm mitfinanzierten Verhütungsmethode "profitieren" könnte, sei für den Mann ausschlaggebend gewesen. Nicht zuletzt würde die Spirale in den Körper seiner Freundin und nicht in seinen eingesetzt.