Trump-Rede: Nancy Pelosis sarkastischer Applaus erfasst das Netz

Als Trump in seiner Ansprache zu politischer Einheit mahnte, erhob sich Pelosi von ihrem Sitzplatz und begann zu klatschen. Die Aktion war wohl nicht frei von Ironie: Trump und die Demokraten hatten sich Anfang des Jahres mehrere Wochen lang über das Geld für Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko gestritten. Ein Wahlversprechen, das der US-Präsident auf Biegen und Brechen einlösen will, seine Gegner aber mindestens genauso leidenschaftlich verhindern wollen.

Eine Patt-Situation, die Auswirkungen auf das Leben in den USA hatte: Teile der US-amerikanischen Regierung wurden lahmgelegt, rund 800.000 Bundesbedienstete waren betroffen. 380.000 von ihnen wurden in Zwangsurlaub geschickt. Die übrigen 420.000 mussten ohne Bezahlung weiterarbeiten.

Symbolfigur Pelosi

Pelosis Stehbeifall wurde am Tag nach der Rede jedenfalls intensiv im Netz diskutiert – und zu einem Symbol für nicht ernstgemeinte Zustimmung stilisiert.