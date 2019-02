Trump schläft bei Trumps Rede ein und wird im Netz gefeiert

Der Sechstklässler aus Wilmington im US-Bundesstaat Delaware möge Naturwissenschaften, Kunst und Geschichte, schreibt das Weiße Haus in einem Kurzporträt des Buben. Joshua Trump liebe Tiere und wolle sich später auch beruflich mit Tieren beschäftigen, heißt es weiter auf der Seite des Weißen Hauses.

Sein "Held und bester Freund" sei sein Onkel Cody, der in der US-Luftwaffe dient. "Leider ist Joshua wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt worden", heißt es dann in der Beschreibung des Weißen Hauses. Nicht zuletzt tritt Melania Trump öffentlich häufig im Kampf gegen Mobbing auf. "Er ist der First Lady und der Familie Trump für ihre Unterstützung dankbar."