Trump-Rede: Demokratinnen ließen in weiß die Suffragetten hochleben

Trumps Verhältnis zu frauenpolitischen Akteuren ist wegen einigen seiner Aussagen und auch politischen Aktionen seinerseits äußerst angespannt. Von Trump selbst wurde im Wahlkampf ein Video öffentlich, in dem er damit prahlte, dass Frauen bei ihm als berühmter Person nichts dagegen hätten, wenn er sie "an der Muschi packt". Dem von ihm nominierten Richter am Obersten Gerichtshof Brett Kavanaugh wurde eine Vergewaltigung vorgeworfen. Viele Kritikerinnen befürchten, dass mit seiner Nominierung zudem eine Mehrheit im Höchstgericht für eine Schwächung von Abtreibungsrechten hergestellt wurde. Am Tag nach seiner Amtsübernahme protestierten hunderttausende Frauen in vielen Städten im Land.