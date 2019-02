Trumps Rede zur Lage der Nation: Zwischen Kampfansage und Versöhnungsgeste

Auf dem Fuße folgte aber auch hier ein Wechselbad. Den innerhalb der Demokratischen Partei zu beobachtenden Kampf um einen programmatischen Linksruck, der teure Forderungen wie „Krankenversicherung für alle“ hervorbringt, nutzte Trump zu einer polemischen Abgrenzung: „ Amerika wird niemals ein sozialistisches Land sein. Wir wurden frei geboren und wir werden frei bleiben.“

Protestaktion der Demokratinnen

Trotzdem konnte Trump einen raren Moment der Eintracht nicht verhindern, den er offensichtlich so nicht beabsichtigt hatte. Als der Präsident den Umstand lobte, dass die gute Konjunktur vor allem viele Frauen in Arbeit gebracht habe, sprangen etliche weibliche Abgeordnete der Demokraten, die wegen des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts in den USA ganz in Weiß gekleidet waren, von ihren Sitzen auf - und feierten sich.