Super Bowl: Spott für Adam Levines Nackt-Auftritt

Ohne Protestaktionen oder sonstige Zwischenfälle ist die Popband " Maroon 5" in der Halbzeitshow bei der Super Bowl in den USA aufgetreten. Die Gruppe aus Los Angeles spielte bei dem Football-Endspiel in Atlanta zunächst "Harder to Breathe" und dann weitere Klassiker wie "This Love" und "She Will Be Loved".

Im Internet sorgte die Performance von Frontman Adam Levine dennoch ordentlich für Kopfschütteln.

Hohn für Levines Nackt-Show

Das Netz zeigt sich darüber irritiert, dass Levine zum Abschluss der Halbzeitshow seiner Band auf einmal sein T-Shirt auszog, um mit entblößtem Oberkörper scheinbar lasziv zu tanzen.