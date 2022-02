Zac Efron bei Entführung von Großvater erwischt

Zac Efron (33) wurde in den frühen 2000ern mit seiner Rolle in "High School Musical" zum Teenage-Star. Später stand er für den Musicalfilm Hairspray mit John Travolta vor der Kamera. Mittlerweile hat er sich von seinem Disney-Image emanzipiert und dreht auch schwerere Filme. 2019 spielte er beispielsweise den Serienmörder Ted Bundy in "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile". Privat ist er mit der Modeinfluencerin Sami Miro liiert.