Fünf gute Gründe, warum Rollschuhe wieder zurück sind

Angeblich war es eine Szene aus "The Crown", die den Rollschuh-Hype so richtig befeuert hat. Man sieht die junge Diana mit Rollschuhen durch den Buckingham Palace fahren, den Song "Girls on Film" von Duran Duran im Ohr. Das kam bei der Generation Z so gut an, dass plötzlich alle wieder Rollschuhe haben wollten. Auch die Luxusindustrie springt mit Freude auf den heranrollenden Zug auf. Hier sind fünf gute Gründe, den Skating-Klassiker wieder aus dem Schrank zu räumen (oder sich gleich ein neues Paar im Retro-Look zuzulegen):