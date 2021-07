Perspektivenwechsel: Tiere beim Trinken von unten gefilmt

Haben Sie darauf geachtet, wer schlabbert und wer das Nass sogar zu kauen scheint oder daran pickt, als bestehe es aus Brotkrumen?

Der Farmer und Tierfreund John Wells, Hase George sowie ein Esel, ein (sturer) Ochse und Bienen sind also im Internet mit diesem Video längst zu Berühmtheit gelangt. Wells hatte sich vor Jahren auf eine Farm in Texas zurückgezogen, um sein Glück im einfachen Leben zu finden. Dort inmitten der Wüste hatte er auch eine Wassertränke für Tiere angerichtet, die an seinem Hof zuhause sind oder gerne mal vorbeischauen. Aus purer Neugier hatte er dann irgendwann die Kamera in den Kübel mit Wasser hineingelegt, weil er wissen wollte, wer da alles so vorbeikommt. Die Aufnahmen wurden viral schnell zum Millionenhit.

Vor ein paar Monaten wollte er von den wilden Nabelschweinen (sie ähneln Wildschweine, sind aber in Amerika zuhause) neue Trink-Bilder machen. Es war gar nicht einfach, sie zum Wasser zu locken. Aber auch sie steckten dann durstig ihre Schnauzen hinein, um zu trinken. Wie dreckig so Schweineschnauzen sind, sieht man auch gleich.