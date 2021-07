Neue Hitzewelle kommt: So kühlen Sie die Wohnung mit Pflanzen

Bis zu 38 Grad kann es am Donnerstag im Osten Österreichs bekommen. Und das heißt, es wird auch wieder heiß in den Wohnungen, besonders in Städten. Wer sich beim Im-Bett-Wälzen nach ein bisschen Hitzelinderung beim Einschlafen sehnt, aber die nicht auf elektrische Kühlung durch Klimaanlage (die außerdem für Erkältungen sorgen kann) oder Ventilator zurückgreifen will, kann Pflanzen aufstellen.

Weil die sind quasi eine natürliche Klimaanlage und Luftbefeuchter in einem. Mehr "als 90 Prozent des Gießwassers wird wieder an die Umgebung abgeleitet - und zwar frei von Keimen", schreibt der NDR. Diese Feuchtigkeitszufuhr sorgt bei hohen Temperaturen im Sommer für ein bisschen Kühlung. Und im Winter helfen sie außerdem, die Nasenschleimhäute zu befeuchten, die wegen der Heizungen trocken werden. Als Faustregel für Pflanzen, die man herankarren sollte, gilt: möglichst große oder möglichst viele Blätter. Und diese Gewächse sorgen für gute Luft.

Ficus Benjamina

Das Zimmerbäumchen, das sich in einigen Wohnungen auch zu imposanten Bäumen auswächst, hat viele Blätter. Und über die gibt es Feuchtigkeit an den Raum ab. Laut Freundin ist ein hoher Stamm mit einer großen, buschigen Krone am besten. Die dient anderen Pflanzen, die man drunterstellen kann, als Dach - so bilden alle ein eigenen Ökosystem, das die Luftfeuchtigkeit wieder verbessert. Ganz wichtig: Nicht aufs Gießen vergessen, damit die Kühlung nicht abreißt.