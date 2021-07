Tag des Kusses: Die kultigsten Kino-Küsse aller Zeiten

Ebenfalls endgültig ist der Abschied in einer dramatischen Liebesszene in „Thelma & Louise“ aus dem Jahr 1991. Im Roadmovie von Ridley Scott rasen Susan Sarandon und Geena Davis – Achtung, Spoiler – verfolgt von der Polizei mit ihrem Thunderbird in den Abgrund des Grand Canyons. Davor gibt es allerdings einen bewegenden Kuss zum Lebewohl.