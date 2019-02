Störenfriede im Unterricht: Warum Schulen Regeln brauchen

Beispiel 2: Stefan Pirc, Direktor der Goethe-Volksschule in Linz, handelt ähnlich. „Zu Beginn des Schuljahres verhandeln die Schüler – unter Anleitung der Lehrerin – gemeinsame Verhaltensvereinbarungen aus. Die hängen das ganze Jahr über im Klassenzimmer auf. Kinder, die sich nicht daran halten, müssen einen Bericht schreiben, wo das Problem lag“, berichtet er. Nach dem dritten Protokoll heißt es: „Ab zum Direktor.“ Auf keinen Fall dürfe man Kindern das Gefühl geben, ihr Verhalten sei egal. „Das beginn schon mit dem Thema Pünktlichkeit. In manchen Kulturen sind Termine ja eher Richtwerte. Da müssen Kind und Eltern klar machen, was wir erwarten“, sagt Pirc. „Viele Väter und Mütter sind froh über unsere Unterstützung.“

Beispiel 3: Pünktlichkeit ist auch in der NMS Gassergasse in Wien ein Thema: „Bei uns müssen alle um 7.50 Uhr in der Schule sein. Die Zeit braucht es, um in Ruhe anzukommen. Wer nicht da ist, darf nicht ins Klassenzimmer und muss die Stunde unter Aufsicht alleine verbringen. Wer eine ganze Stunde zu spät ist, muss sie am Anschluss an die Schule nachholen. Dieses Alleinsein ist nicht lustig.“

"Time-out-Klassen"

Neben Pünktlichkeit sind auch Umgangsformen und Leistungsbereitschaft wichtige soziale Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt und im Leben gebraucht werden. In Klassen mit 25 Schülern keine leichte Aufgaben. Weniger Kinder wären da hilfreich, sagen viele Schulleiter. Sie wünschen sich zudem mehr Sozialarbeiter und anderes Unterstützungspersonal. „Time-out-Klassen funktionieren in Skandinavien gut. Da kann man Schüler kurzfristig aus der Gruppe nehmen, bis sich die Situation beruhigt hat“, sagt Direktor Pirc.

„Der Blick aufs Kind muss immer positiv sein. Es ist ja nicht von Natur aus so – die Umwelt hat es zu dem gemacht, was es ist“, so Walach.