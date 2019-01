Gewalt an Schulen: Suspendierungen greifen nicht mehr

Im ersten Moment käme man nicht darauf, dass in der NMS Plankenmaisstraße die meisten Suspendierungen aller Wiener Schulen verhängt wurden. Beim KURIER-Lokalaugenschein fliegen hier keineswegs die Fetzen. Im Gegenteil: Wer die Donaustädter Schule mit Öko- und Gesundheitsschwerpunkt betritt, bemerkt als erstes die künstlerisch gestalteten Wänden. Im Garten pflanzen die Schüler Kräuter und Gemüse, im Hof regen überdimensionale Brettspiele auf dem Boden zur Bewegung an und in den Klassen wird der Müll getrennt.

In der NMS mit 340 Schülern und 40 Prozent Migrantenanteil findet mutmaßlich nicht mehr Gewalt statt als in anderen Schulen mit vergleichbaren Herausforderungen. Die zuletzt hohe Zahl an Suspendierungen verdeutliche viel mehr, dass man gewillt sei, die „Respekt-Kultur“ unbedingt aufrechtzuerhalten, betont Direktorin Elisabeth Bock.