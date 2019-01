Gewalt an Schulen: In NMS wird am öftesten angezeigt

258 Gewaltdelikte wurden in Wiens Schulen im Schuljahr 2017/18 angezeigt, 278-mal wurden Unruhestifter vom Unterricht suspendiert – ein Umstand, der seit Monaten Aufsehen erregt. Dem KURIER liegen darüber hinausgehend nun erstmals Zahlen aus allen Wiener Bezirken vor (siehe Grafik). Daraus ist abzulesen, dass ein Großteil der gerichtlich strafbaren Handlungen in Neuen Mittelschulen (NMS) angezeigt wurde – nämlich in 138 Fällen. Und dass die meisten Unruhestifter 12 bis 15 Jahre alt sind.

In absoluten Zahlen schneiden einwohnerstarke Bezirke wie die Donaustadt, Floridsdorf, Liesing, Favoriten oder Landstraße in der Statistik am schlechtesten ab. Da die meisten geahndeten Delikte im Bereich der Pflichtschule stattfinden und die meisten Schüler eine wohnortnahe Volksschule bzw. NMS besuchen, gibt es in diesen Schulformen in einwohnerstarken Bezirken auch mehr Schüler und Vorfälle als etwa in kleineren Bezirken wie der Inneren Stadt, auf der Wieden oder in der Josefstadt. Auf eine bestimmte soziale Schicht lasse sich Gewalt nicht beschränken, betont Bildungsdirektor Heinrich Himmer.