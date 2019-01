Gewalt in Schulen: „Wer keine Worte hat, schlägt zu“

Heidi Schrodt, Vorsitzende der Organisation „ Bildung Grenzenlos“, führt auch rein praktische Gründe an: „AHS können gewaltbereite Kinder loswerden. Die kommen dann in die NMS.“

Hinzu komme, dass Gewalt in bestimmten Kulturkreisen Erziehungsmittel sei, sagt sie. Außerdem würden sich viele Kinder an Neuen Mittelschulen von vorne herein als Verlierer begreifen – etwa aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse.