Stillgeburt: Wie eine Mutter die Trauer bewältigt

Trauer und Glück liegen oft nah beieinander. Wie nahe, zeigt die Geschichte der US-Amerikanerin Samantha Gadd. Im Februar des vergangenen Jahres verlor die 27-Jährige nach einem Nabelschnurvorfall in der 22. Schwangerschaftswoche ihre Tochter Victoria.

Als Gadd, die zusammen mit ihrem Mann bereits zwei Buben hat, nur wenige Monate nach der Totgeburt erneut schwanger wurde, kämpfte sie mit „gemischten Gefühlen“: "Ich war aufgeregt und hoffnungsvoll und ich habe dieses Glücksgefühl gebraucht – diese neue Sache, auf die ich mich freuen konnte", erinnert sich Gadd im Interview mit dem Magazin People. Doch sie sei auch nervös gewesen, "weil ich nicht wollte, dass es aufhört". "Ich wollte keine Fehlgeburt haben", berichtet die Frau aus dem Bundesstaat Ohio. Zudem plagten Gadd Sorgen, dass das noch ungeborene Kind ihre verstorbene Tochter einfach ersetzen würde.

Um die schwierige Situation zu bewältigen, wandte sie sich an eine Fotografin. Zusammen mit Nicole DeHoff setzte die US-Amerikanerin ein besonderes Schwangerschaftsshooting um, das sowohl ihrer verstorbenen Tochter als auch dem noch ungeborenen Säugling in ihrem Bauch Tribut zollte. "Wir haben Victoria mit jenem Funkeln geehrt, den sie bei uns allen hinterlassen hat", sagt Fotografin DeHoff dem Blog LoveWhatMatters über das Projekt. Gadd wurde für das Shooting mit buntem Glitzer bedeckt, der am Ende einen Regenbogen am Körper der Schwangeren ergab. Regenbogen-Baby (Rainbow-Baby) wird im englischsprachige Raum als Synonym für ein totgeborenes Babs verwendet.