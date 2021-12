Skiwinter mit Bauchweh und Hoffnung: "Kein gutes Gefühl"

Nicht alle Wirte sind ob der früheren Öffnung in Tirol glücklich. „Die Zeit vor Weihnachten ist für unser Geschäft nicht so entscheidend“, so Christian Kerschbaum, Gastgeber im ausgezeichneten Gasthaus Dampfl in Sankt Johann. „Wichtiger für uns ist, dass wir möglichst lange in die Saison hinein offen halten. Hoffentlich führt diese Woche nicht wieder zu rascher steigenden Zahlen.“

Balthasar Hauser, Chef des berühmten Stanglwirts in Going, will der Politik keinen Vorwurf machen. „Ich bin einfach nur dankbar, dass wir jetzt wieder offen halten dürfen“, sagt Hauser im Gespräch mit dem KURIER, den er jeden Tag liest, wie er betont.