Freude über Skiwetter und offene Hütten

Flächendeckend herrliches Bergwetter und wieder geöffnete Skihütten und Restaurants in den Talstationen, in denen man sich stärken und aufwärmen kann. Nahezu alle Skigebiete, darunter auch die kleinen Liftanlagen in Ostösterreich, haben dieses Wochenende den Betrieb aufgenommen.

Und die Aussichten, dass sich auch in den nahenden Weihnachtsferien vor der Haustüre der Wiener die Lifte drehen, sind hervorragend. Kaltes Winterwetter mit frostigen Nächten spielt den Betreibern der Bergbahnen heuer in die Karten.

Das große Angebot, auf gut präparierten Naturschneepisten die ersten Schwünge der Saison ziehen zu können, ließ am gestrigen vierten Adventsamstag offensichtlich auch keines der Ski-Dorados in Corona-Nöte geraten. Zu dichtes Menschengedränge vor den Liftstationen wurde nirgends gemeldet. Das war auch über die Webcams der Bergbahnbetreiber zu erspähen. Und auch Johanna Pistracher aus dem Info-Point des Skigebiets Mönichkirchen-Mariensee in den Wiener Alpen bestätigte diese Wahrnehmungen. „Sicher sind an so einem Tag wie heute viele Menschen auch einkaufen“, erklärte sie den gemäßigten Andrang an ihrer Kassa. Die Auslastung der Lifte und Pisten sei gut, aber dennoch weit von den Kapazitätsgrenzen entfernt.

Weil für die kommende Woche kaltes Winterwetter prognostiziert wird, sei man in Mönichkirchen sehr zuversichtlich, dass man in den Weihnachtsferien beste Bedingungen bieten könne, so Pistracher.