Wieso eine misshandelte Ehefrau selbst angeklagt wurde

Ganz so unschuldig, wie von ihr zunächst geschildert, dürfte Ariyas Gatte allerdings dann doch nicht sein. Denn in einer späteren Aussage vor der Polizei gab sie zu Protokoll, zwar in Österreich nicht geschlagen worden zu sein, davor in Afghanistan und im Iran aber sehr wohl. Ein Widerspruch, der die mittlerweile in Wien lebende Frau wegen falscher Beweisaussage auf die Anklagebank am Landesgericht Wiener Neustadt brachte.

Zu Sohn und Tochter sei ihr Ehemann „sehr streng gewesen“, sie selbst habe er des Öfteren „festgehalten und geschüttelt“. Zugeschlagen habe er aber nicht, seit man in Österreich lebe, bekräftigte sie dort – bestätigte dann aber auch, dass ihr im Iran einst mit der Faust ein Teil eines Zahnes ausgeschlagen worden sei und ihr Gatte ihr mit einem Obstmesser Verletzungen am Arm zugefügt habe.

„Sie leben aber nach wie vor zusammen?“, wollte die Richterin wissen. „Was passiert ist, ist Vergangenheit“, antwortete die Angeklagte. „Und das funktioniert?“, hakte die Richterin nach. „Ja, es funktioniert jetzt wieder.“ Ausreichend Beweise für eine Verurteilung sah die Vorsitzende letztlich jedenfalls nicht. Sie sprach die Afghanin im Zweifel frei.