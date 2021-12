Ungeimpfte dominieren Corona-Sterbestatistik in Wien

Immer wieder behaupten Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, in Wahrheit würden vorwiegend Menschen mit Impfschäden die Intensivstationen füllen und nicht ungeimpfte Erkrankte. Dass das lediglich Lügen sind, ist keine Neuigkeit und massenhaft durch Statistiken belegt.

Jetzt gibt es diesbezüglich eine aktuelle Auswertung aus Wien, die die These der angeblich so zahlreichen Impfschäden ebenfalls eindeutig widerlegt. Ausgewertet wurde der Impfstatus der am Coronavirus Verstorbenen in den Spitälern der Hauptstadt.

Die Zahlen zeigen: In der Kalenderwoche 49 (6. bis 12. Dezember) lag die 7-Tages-Inzidenz der Verstobenen in der Altersgruppe 90+ bei 443,5 bei den Ungeimpften und bei nur 21,5 unter den Geimpften.