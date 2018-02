Sexismus-Debatte: Britische Galerie hängt Gemälde ab

Eine Kunstgalerie in Manchester hat ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert wegen der Darstellung von Frauen darin aus ihrer Ausstellung entfernt - und damit viel Entrüstung ausgelöst. "Hylas and the Nymphs" (1896) des englischen Malers John William Waterhouse zeigt eine Szene aus der antiken Mythologie, in der ein junger Mann von mehreren nackten Nymphen in einen Teich in den Tod gelockt wird.

Auf Twitter werfen viele User dem Museum Zensur vor und kritisieren die Aktion mitunter scharf:

Put the paint back. This is so close to censorship, and so close to fascism and the "degenerate art" #MAGSoniaBoyce — Orillero (@FigaredoRedo) 1. Februar 2018

#MAGsoniaboyce. Defining this 'an artistic act' doesn't disguise its authoritarian moralising as part of a rapidly spreading censorship championed by an increasingly puritanical, hectoring and intolerant feminism. It's dangerous and a long way from the feminism I grew up with. — Kathryn Ecclestone (@EcclestoneK) 1. Februar 2018

@MAGcurators @mcrartgallery Put back the Waterhouse painting, claiming that removing the painting is a work of art is outrageous. #MAGSoniaBoyce — Susana Inarejos (@susanainarejos) 1. Februar 2018

#MAGsoniaBoyce Hylas and the nymphs is no way offensive except to those who wish to be offended . Removing it as an act of censorship redolent of Fascism . — Graham Hall (@Graham09797100) 1. Februar 2018

Von Sexismus-Debatte inspiriert

Kuratorin Clare Gannaway von der Manchester Art Gallery will eigenen Aussagen zufolge damit eine Debatte auslösen, wie solche Bilder in der heutigen Zeit gezeigt werden sollten. Zensurvorwürfe wies sie in einer Pressemitteilung am Donnerstag zurück. "Diese Galerie präsentiert den weiblichen Körper als entweder "passiv-dekorativ" oder "femme fatale". Lasst uns diese viktorianische Fantasie herausfordern!", teilte sie mit.

Das Abhängen sei Teil einer eigenständigen Performance in der vergangenen Woche gewesen und teilweise von den derzeitigen Debatten über Sexismus, wie unter dem Schlagwort #MeToo, inspiriert gewesen. An der Stelle, an der das Gemälde hing, sollen Museumsbesucher jetzt ihre Diskussionsbeiträge auf kleinen Zetteln an die Wand pinnen. Im Internet kann man sich unter dem Hashtag #MAGSoniaBoyce zu der Aktion äußern.